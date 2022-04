Georgi GRAMATIKOFF

Spécialiste dans la conduite des transformations organisationnelles.

20 années de pilotage de centres de profits, business development, conduite de projets technologiques et financiers

Encadrement de cadres internationaux de haut niveau.

Expériences fonctionnelles antérieures en : conduite de projets d’innovation, d’industrialisation ; contrôle de gestion. Trilingue / Allemand-Anglais



Principales réalisations :

• Construction et développement de centres de profits

• Formation d’équipes performantes

• Création et déploiement de stratégies internationales

Compétences-clés :

• Esprit entrepreneurial, rigoureux et structuré

• Pilotage des transformations

• Création de valeur par l’innovation

• Optimisation de l’engagement des ressources

• Leadership pour le développement et l’excellence des équipes



Mes compétences :

Leadership

Gestion de Programmes / Projets

Stratégie d'entreprise

Organisation

Gestion budgétaire

Gestion du risque

Conduite du changement