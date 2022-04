Georgia Agori

Jeune diplômée de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, je suis actuellement en recherche d’emploi dans le domaine de l’assainissement, de l'eau potable, des processus de traitement des eaux usées/effluents industriels, de la gestion des ressources d’eau, de la gestion des déchets et des sites et sols pollués.



Tout au long de mes études supérieures en Grèce ainsi qu’en France, j’ai acquis des connaissances techniques et théoriques en chimie, sciences de la terre, hydraulique, biologie, génie des procédés, complétées par une option liée à l’environnement et au domaine de l’eau. D’autre part ma formation d’ingénieur (Ingénieur des Mines et de Métallurgie) me permet d’analyser des phénomènes compliqués et d’agir méthodiquement. Au cours de mon projet de fin d’études en Grèce, j’ai pu étudier le traitement et le recyclage des eaux industrielles métallurgiques et l’application de technologies de biomasse microbienne.



En ce qui concerne mon parcours professionnel, en dehors de mon stage de recherche au Laboratoire de Géochimie des Eaux (Institut Physique du Globe de Paris, Université P7) sur les conséquences de la nanotechnologie dans les micro-organismes, j’ai travaillé pour une durée de vingt mois à Public Power Corporation S.A. (P.P.C.), Centre d'Essais, de Recherche et de Normalisation en Grèce, à Athènes. J’étais chargée de la réalisation d’analyses chimiques et de préparations des échantillons de l'eau, des eaux usées, des déchets industriels, cendres liquides et volants, lignites, boues de traitement des eaux usées, alliages, par des méthodes normalisées.



Mes expériences professionnelles et mes différents stages m’ont permis de me familiariser avec le milieu industriel ainsi qu’avec le domaine de la recherche en travaillant toujours avec autonomie et adaptabilité et mettant en valeur mes aptitudes et mon goût prononcé pour le travail en équipe.



Consciente et soucieuse des enjeux environnementaux, je souhaite maintenant mettre toutes mes compétences à votre service et m’investir dès à présent dans la réalisation de projets d’études en environnement. Ma motivation, ma rigueur, mon sens du travail en équipe et mon organisation me permettront de contribuer positivement à l’évolution des projets.



Je reste mobile dans toute la France et à l´étranger, et reste ouverte quant au type de contrat : CDI, CDD, mais aussi aux contrats de professionnalisation, d’AFPR etc.



N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails sur ma formation, mes compétences et mes expériences professionnelles.



Georgia Agori



Mes compétences :

Dépollution

Traitement des déchets

Sites et sols pollués

Eau potable

Environnement

Biotechnologie