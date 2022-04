Georgia AULANIER

Directeur Juridique généraliste Droit des affaires, dans les secteurs de l'industrie et de la prestation de services, au sein de grands groupes internationaux, je garantis la sécurité juridique et accompagne la Direction Générale et les Directions Opérationnelles dans les prises de décisions stratégiques et le Day to Day business.



Membre de l'Association Française des Juristes d'Entreprises AFJE, membre du bureau de la commission Supply Chain, Transports et Logistique, commission managers de la fonction juridique.



Mes principales missions :



Sécurisation et Validation des engagements contractuels stratégiques

Définition et mise en œuvre d’une politique de prévention et d’analyse des risques

Management des équipes juridique et assurances

Négociation et suivi des différentes Polices d’Assurances (RC pro, Flotte Auto, Pertes d’Exploitation, Dommages aux Biens)

Participation à la définition de la stratégie de l’entreprise

Stratégie et management des procédures judiciaires

Supervision du Secrétariat Juridique

Veille juridique et réglementaire

Gestion de projets



Mes compétences :

Management et gestion de projets

Prévention des risques

M&A, Corporate, Compliance

Analyses et négociations contractuelles

Droit des assurances

Droit des transports et régulations

Droit de la concurrence et de la distribution

Droit immobilier