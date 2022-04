Géorgia BUREL

Madame, Monsieur,



Passionnée par le monde artistique ainsi que celui de la communication, et forte d'une expérience de plus de trois ans dans divers sociétés commerciales, je suis actuellement à la recherche une formation dans le domaine de la communication en alternance.



Mes précédentes expériences professionnels, m'ont permis d’acquérir une bonne maîtrise des logiciels tels que le pack office et autres logiciels issus du milieu commercial et marketing. Par ailleurs, mon expérience en tant qu'assistante commerciale au sein de Schneider Electrique, m'a permis d’acquérir des qualités indispensables que sont l'autonomie et le travail en équipe.



De plus, durant mon temps libre, j'étudie le marché de l'art sur les réseaux sociaux Afin d'y définir l'impact promotionnel du travail d'un artiste sur un réseau de partage. Le but de cette étude étant de créer et animer une structure spécialisée dans la promotion d'artistes à échelle humaine et ainsi devenir un réel tremplin d'expérience et de notoriété public de jeunes artistes.



En l'attente d'un entretien où je pourrai vous exposer plus en détails mes compétences pour ce poste, je vous pris de croire à l’expression de ma considération dévouée.



Mlle Burel Padin Géorgia

georgia.burel-padin-arts@live.fr

06/12/99/28/38