Georgia, Louise, Véronique BELLIOT-BÉNICHOU

Diplômée santé radio-physique* APAVE PARIS. Electrophysiologie Veille et sommeil, Montpellier, Marseille, Nancy.Gestion d'une plateforme médico technique CH.

Conduite de projet: développement et mise en réseau CHG-CHU des signaux EEG numérisés.

Cycles de Radiothérapie APHP, Médecine nucléaire. Radiodiagnostic APHP, formation de Cadre expert IRM Paris- St Germain.

Magnéto EEG, P évoqués, Paris, Montpellier.

Study leader

Enseignement:

IFSI IDE 3eme A (5ans) , iFAS Radio protection et GDR.Encadrement pédagogique jeunes enfants en difficulté.



Partenariats associatifs:

-Relations publiques et communication d'entreprise

-Co-organisatrice de séminaires médicaux, plate forme télévisée.Intervenants internationaux.

-Trésorière groupe de recherche en pharmaco analyse

-Sportifs: premier RAID PARIS-DAKAR, SPORTS CO, vol à voile.

-évennementiels/sociaux: festivals (cinéma), concerts, fondations patrimoine de France, foyers sociaux IDF, aide alimentaire. Compagnonnage.

-Faculté de Rennes: Droit de la Santé

-Gestion des risques membre AFGRIS Paris, CIPIQS (Europe)



Informatique:

Advances in computer software

Formations GRETA: programmation informatique.



Cinématographique:

Formation GRETA 2ans

équipe de tournage Prof - France3-FR3, tournage, prise de son. montage analogique et numérique , réalisation de courts métrages , commande: C.R Languedoc Roussillon.



Scientifiques:

Protocoles de recherches scientifiques internationaux, Processus, études cliniques phases 3 et 4.

Publications nationales et internationales



Biosémiotique

Analyse transactionnelle, psychothérapies institutionnelles (10ans).



Qualité & Management:

Certifications ANAES/ HAS V1,V2,V3. Circuit du médicament.

Gestion des risques, Coordinatrice vigilances et gestion des risques.

Formations continue" Nouvelle Gouvernance"ANFH

Membre CREER, 2007-2010



supervision de groupe

Psychodrame

Formatrice, Superviseur Région programme annuel INPES 2011

Nutrition, Autonomie personnes âgées.

Organisation logistique de formations.

Coaching-développement en entreprise.

Médiateur NM en centre hospitalier, Relations " clientèle, patientèle" depuis 2005

Droit du travail, CHSCT.

Travaux juridiques Drt de la Santé et Drt Public ( cadre: Gestion et accompagnement de projets horizontaux, transversaux de territoires), audit.



CTIC-contacts rapprochés doctorants polytechnique et agronomie (secteur nutrition)



Mes compétences :

Conduite de projets

Gastronomie

Formation

chargée des Relations avec les Asso d'Usagers et P

Responsable des contentieux

Médiateur, santé, entreprises.

Droit Public, Droit du Travail, Droit de la Santé

Coordinatrice Regionale santé