Georgia PINETON LONGWORTH DE CHAMBRUN

Madame, Monsieur,

Bienvenue dans mon profil.



Après de récentes épreuves de santé, j'ai décidé de mettre à disposition du public de mon expertise et expérience dans le coaching et dévelopemment personel.



Je peux amener mes acquis soit dans le cadre de la prise ou reprise en main de l'existence individuelle ; que je peux élargir en devenant journaliste et ou chroniqueuse. Et aussi également comme consultante.



Mon existence m'a apprise à aller vers l'autre en cherchant à le lire hors d'une grille de lecture conformiste. Par ailleurs, j'ai appris à devoir "compenser", IMAGINER et APPLIQUER pour améliorer ma vie de façon cohérente. Je suis forte d'une grande capacié d'adaptabilité.



Merci de votre attention,

Bien à vous.



Mes compétences :

Bureautique

Commercial

Commerciale

Commerciale sédentaire

Communication

Communication visuelle

Directeur commercial

Direction commerciale

Droit

Marketing

Sécurité