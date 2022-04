Georgina KOBON-MONNET

De formation initiale en tant que juriste d'entreprise, j'ai également obtenu un Master II en Management Administration des entreprises à l'IAE de Toulouse, me permettant ainsi d'acquérir une double compétence.

Actuellement Responsable Qualité au sein du GROUPE NOX , je participe à la définition de la politique et des objectifs Qualité et en assure la mise en oeuvre à l'échelle du GROUPE en collaboration avec mon réseau de Correspondants Qualité.

La transversalité de mes compétences, de mes expériences professionnelles précédentes , combinées à ma connaissances des normes, constituent des atouts indéniables à l'accomplissement des responsabilités qui me sont confiées.



Mes compétences :

Word

Powerpoint

Excel

Logistique et transport

Ressources humaines

Juriste

Business objects

Gestion des conflits

Animation de formations

Relations sociales

Gestion de projet

Management d'équipe

Immobilier

Referentiels ISO 9001, 14001, 18001

Audits internes

Conception de formations