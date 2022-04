Gerald ACCARIER

Expérience (15 ans):

• Dans l'industrie des énergies ;

(Gestion de Projet - Méthodes - Logistique)

• Dans l'industrie pharmaceutique;

(Supply chain)

• Dans l'industrie informatique;

(Supply chain)

• Dans l'industrie Automobile;

(Production - Méthodes)

• Dans l'industrie Chimique;

(Maintenance)



Langue:

Anglais



Compétences:

• Gestion de projet d’implantations

Amélioration productivité (process / organisation)

• Gestion de projet et qualité/Vie série

• Maîtrise et application des outils de production

• Gestion de projet d’industrialisation et d’implantations

• Optimisation et conception de postes de travail

• Connaissance des contraintes du milieu automobile

• Organisation d’îlots de production

• Elaboration des cahiers des charges, consultation et suivi des fournisseurs

• Réalisation de packaging

• Chiffrage

• Réalisation de planning

• Prospections fournisseurs

• Suivi de chantier.

• Optimisation de packaging

• Ordonnancement

• Pilotage de sous traitance





Rigoureux, professionnel, impliqué, et possédant un bon relationnel, j'aime les nouveaux challenges et je m'adapte rapidement.



Ingénieur généraliste je possède différentes expériences en Méthodes, Supply Chain et Gestion de projet dans des contextes internationaux.



Actuellement en recherche d'emploi Grenoble et les environs , mon expérience en Méthodes, s'est faite chez Valeo Système d'Essuyage basé à Issoire où j'ai géré des projets de productivités mais aussi d'industrialisation (Kanban, 5S, ergonomie...).



Mes expériences en Supply Chain ont été acquise chez IBM, où j'ai gérer un portefeuille de commande (7M€/tri), du stock tout cela dans un contexte international (relation client européen / Production)et chez bioMérieux où j'ai été amené à piloter un sous traitant.



De Mai 2006 à Juillet 2009 j'ai travaille chez Schneider Electric à Moirans où j'ai été amené à reconcevoir le magasin composant lors du transfert d’un site de production grenoblois (Usine DGS H) vers Moirans. Par ce biais j’ai pu gérer entièrement cette reconception. ( rédaction des cahiers des charges en passant par la consultation de différents fournisseurs en finissant par le suivi de chantier.)

J’ai également travaillé sur la refonte du flux de déchets valorisable.



J'ai également travaille sur le transfert de l'usine Schneider basée à Saint Etienne de Saint Geoirs vers Moirans, mais aussi sur le dimensionnement inter-ilot…





Forte de mes différentes expériences professionnelles, je souhaiterais valoriser ces expériences professionnelles au sein d'une entreprise internationale au sein du bassin Grenoblois.



N’hésitez pas à me contacter.



Pour m'inviter à vous rejoindre parmi vos contacts directs:



Mes compétences :

Industrialisation

Kanban

Logistique

magasin

Maintenance

Methodes

Production

Schneider

Supply chain