Gérald ARNAUD

Titulaire d’un master en Sûreté de Fonctionnement, je suis Consultant dans le secteur industriel depuis sept ans.



Mon domaine de compétence privilégié est la Sûreté de Fonctionnement, de son analyse au travers des différents outils d’évaluation à sa maîtrise, par le respect des normes.



Domaines de Compétences

* Conduite et réalisation d’études de sûreté de fonctionnement système et sous-système,

* Méthodes et outils de la Sûreté de Fonctionnement (APR, Analyse Fonctionnelle, AMDEC, arbres de défaillances, arbres d’événements et arbres de causes,

* Normes SdF : CEI61508, EN50126, EN50128, EN50129, RDF2000, ISO 26262,

* Fiabilité : UTE 80-810 (RDF2000), MIL-HDBK 217 F, Telcordia SR -332 (Bellcore), NF ISO 14971,



Je mène en outre des actions de sensibilisation, assurant depuis deux ans des formations en sûreté de fonctionnement pour les cadres des entreprises clientes : TSO, 3M, RÖCHLING AUTOMOTIVE GROUP, VOSSLOH COGIFER, Groupe STVA, BOLLORE Technologies, Danone)



Mes différentes expériences professionnelles



Environnement

SIAAP : Rédaction des procédures de prévention du risque d’inondation de la station d’épuration Seine Amont



Automobile



Groupe Bolloré : Pilotage et réalisation des activités de gestion de la sécurité fonctionnelle dans le cadre du

projet d'électrification du véhicule Electrique « Autolib’ » à technologie Lithium Métal Polymère selon la norme

ISO26262.



RENAULT : Pilote SDF du Véhicule Electrique pour les organes électrotechniques



RENAULT : Travaux de Sécurité Fonctionnelle des Systèmes d’une station de recharge (station quick Drop) des batteries de véhicules électriques.



Défense



DCNS/ELTA : Certification selon la norme CEI 61 508 de fonctions de sécurité réalisées pas des automates dans le domaine de la défense .



Ferroviaire



ALSTOM Transport (Tarbes) : Certification de l’application générique (logiciel de gestion de la traction) PRIMA

ELII par rapport à la norme EN CENELEC 50128 en conformité avec le niveau SSIL2 d’exigence d’intégrité de la sécurité.



RATP : Evaluation du système de contrôle commande OURAGAN et du Poste de Commande Centralisé pour la modernisation (amélioration de capacité) des lignes 3, 5, 13 de la RATP.



ANSALDO : Evaluation et certification d’un Poste d’Aiguillage Informatisé Nouvelle Génération (PAI_NG)



2007 : Consultant en Gestion des Risques chez ASSYSTEM CONSULTING

Ferroviaire



ALSTOM Transport (Saint Ouen) : Assistance au Responsable Sécurité (Project Safety Assurance Manager)

du Projet Seoul Ligne 9, du métro Santiago (Chili) Ligne 4 et du projet Incheon



2005 : Ingénieur en Sûreté de Fonctionnement chez SOGETI HIGH TECH

THALES Rail Signalling Solutions : constitution d’un Dossier d’Analyse Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité

pour le projet « PIPC 2006 » (Poste Informatique à Technologie PC – Nouvelle Génération).



ALCATEL TRANSPORT SOLUTIONS DIVISION : Préparation des dossiers d’Analyse Sécurité de cartes

électroniques sur le système CBTC (Gestion des Trains Basée sur la Communication) ligne 13 de la RATP.



EADS Space Transportation : Etudes de Sûreté de Fonctionnement sur les Systèmes Electriques Ariane 5

- Réalisation d’analyse de risques sur des capteurs de pression 27VAS1, utilisés sur le moteur Vulcain

d'Ariane 5.

- Etude des modifications électriques au niveau de la case à équipement pour le lancement du satellite

LDREX 2 de l'agence spatiale japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).



Mes compétences :

Consultant senior

Sureté

Sureté de fonctionnement