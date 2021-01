Mohamed MOHAMED AMGHAR (AMGHAR)

Responsable amiante et Accessibilité ( chargé de mission)



- Maître douvrage sur les travaux de désamiantage préalable aux travaux de rénovation

- Maître douvrage sur les travaux de mise en accessibilité des Bâtiments du CNAC et de lIRCAM et suivi ADAP

- Rédaction de pièces techniques et administratives pour les marchés publics

- Suivi techniques, administratifs et financières des prestataires (désamiantage, Snadec laboratoire diagnostic et analyse dair, AC Environnement Handigo, AMO accessibilité, audit)

- Travail en transversalité avec différentes directions et services

- Formation en interne, réunions avec les organisations syndicales.