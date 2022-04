Gérald BAGLIN

Depuis plus de 15 ans dans le secteur bancaire, j'ai exercé différents métiers en commençant à travailler comme chargé clientèle puis en évoluant vers le métier d'auditeur interne et de contrôleur de gestion.

Aujourd'hui, je suis responsable d'un service d'assistance à Maîtrise d'ouvrage dans le domaine du crédit-bail et du crédit (outil de gestion Cassiopae). Depuis 2011, je participe en tant que représentant du métier Gestion/Mise en place de l'activité au déploiement de l'outil Cassiopae WEB pour OSEO.



Mes compétences :

AMOA

Anglais

Anglais courant

Banque

Business

Business Object

Cassiopae

Chef de projet

Contrôle de gestion

Crédit bail

Encadrement

Essbase

Finance

Financement des entreprises

Immobilier

Maîtrise d'ouvrage