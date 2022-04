Gerald BARBIER

Bonjour,



Je suis actuellement embauché dans un bureau d'études spécialisé en VRD / Infrastructures.

Après plusieurs années passées aux études (2011/2013), je mets en application mon expérience sur le terrain. Passé conducteur de travaux / chef de projets depuis 2014, je développe mon secteur dans les départements de l'Aude et du Tarn, à l'écoute de nouvelles collaborations.



L'autonomie, la rigueur et l'esprit d'initiative sont mes principales qualités.



Mes compétences :

Hydrologie

Hydraulique

Ingénieur

Process

Qualité des eaux

Épuration physico chimique et biologique

Traitement des eaux

Développement durable

Expert technique

Étude d'impact

Environnement

Management

Génie Civil et Infrastructures