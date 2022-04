Gérald BEN SOUSSAN

Bonjour,



J'ai pris une année sabbatique pour m'occuper de mes enfants, au sortir de 5 années d'une enrichissante expérience auprès de jeunes pétris de talents dans une ER2C de Montpellier.

Je suis prêt à étudier vos propositions et à mettre mes compétences à votre service avec en toile de fond ce qui me parait le plus important dans le secteur insertion la BIENVEILLANCE :)

Si vous me demandez des miracles pour le SMIC " pas sérieux s'abstenir" en contrepartie je me donne toujours corps et âme quand je m'engage.





DOMAINES DE COMPÉTENCES



FORMATION

• Animation de séances de formations ludiques

• Création de modules sur l'analyse transactionnelle et les approches pédagogiques liées à la posture.

• Spécialisation sur la préparation aux entretiens d'embauche, TRE, VSP, avec des techniques innovantes transversales liées à des projets ludiques innovants où l l'individu est au cœur de son apprentissage.

• Création d’un module de formation pour la réception client chez HYGENA

• Formation aux techniques de ventes par téléphone.





Théâtre d'improvisation:

Gestion d'ateliers enfants et adultes, organisation de spectacles



PROSPECTION/TELEMARKETING :

• Gestion des appels entrants : Conseil sur la location et la réservation de véhicule /gestion des arrivages clients/choix du loueur (objectifs + primes)

• Appels sortants : Collecte de taxe apprentissage/Vente de produits de santé (régime)/Vente de produits téléphoniques : forfait SFR/Vente pour téléperformance/Vente de nourritures surgelées





CREATION D’ACTIVITE : Responsable et gérant: Salle de jeux/ d’un cyber café

Réception des clients/Entretien et réparation des machines/Gestion des 5 employés/Gestion des plannings et du personnel/Gestion de la caisse et dépôt en Banque/Audit sur les sites : rapport d’activité au gérant/Recrutement : réception des cv/entretien de recrutement





GESTION D’UN DEPÔT : Organisation et planification des tâches de l’équipe/Clarification des méthodes/mode de fonctionnement (10 personnes)/Gestion de délais/Gestion des intérimaires/Rappel de sécurité/respect des normes/ Magasinier.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Depuis Mars 2007 HYGENA, Vente de Cuisine-Saint Jean de Védas (34)



• Assistant Administratif

o Gestion administrative, humaines et logistique du dépôt



Septembre 2004-février 2007



• Téléconseiller et formateur :



o IMASCIENCE, Vente de cures amincissantes- Montpellier (34)

o ARGEL, Vente de produits surgelés - Montpellier (34)

o LES COMPAGNONS DU DEVOIR - Prospection auprès des entreprises pour la collecte de la taxe d’apprentissage

o LASTMINUTE.COM, Conseil et conception de devis (Location de voitures)

o TELEPERFORMANCE, Vente de forfait et de téléphone mobile à partir de fichiers clients





2003/2004 PACYSPACE, Cybercafé (34)



• Co-Gérant

o Responsable de la formation à l’initiation à l’utilisation d’un PC

o Responsable marketing



1995/2003 MAGIC GAMES, Salle de Jeux (34)



• Chef d’entreprise - Gérant de 1995 à 1999

o Gestion administrative, humaines et financière de la société



Mes compétences :

MANAGEMENT

FORMATION