Gerald BENHAMOU

10 ans d'expérience dans le web et la création de site Internet comprenant la création de la société Idep Multimedia, revendu en 2009 au Groupe Linkeo.com.



Spécialiste en référencement et marketing en ligne, je suis actuellement Directeur Général et co-fondateur de la SAS KUBIWEB.



Cette nouvelle société de services Internet d'une dizaine de collaborateurs est orientée référencement et création de valeur(ROI) pour les projets e-business des entreprises.



Consultant SEO, je concentre mon activité sur l'audit de site Internet et l'apport de solutions permettant de le rentabiliser.



Mes compétences :

E marketing

E- Marketing

Ergonomie

Internet

Marketing

Seo

Web