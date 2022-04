Gérald BERGERON

Diplomé en septembre 2005 de l'ENSIAME, je suis actuellement Ingénieur calcul chez Alten Technologie Paris, société de conseil en ingénierie, dans le département AéroSpacial et Défense.



Mes activités sont principalement l'analyse de structures aéronautiques par le calcul analytique ou le calcul Eléments Finis avec des logiciels comme Patran/Nastran, Ansys, Catia V5 et V6, Samcef, etc.



J'ai travaillé pour des entreprises comme Dassault, Airbus, Sogerma, Aircelle, Thales, Sonaca, etc., sur des programmes tels que le F5X, l'A380, l'A330, l'A340, le F7X, etc.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Éléments finis

Mécanique