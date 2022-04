Gérald BIDARD

Après 4 années passées au sein de l'entreprise BRICOMAN comme manager, j'ai pu par cette expérience démontrer mes qualités de meneur d'hommes, de gestionnaire et de vrai décisionnaire en tant que membre du comité de direction du magasin de Montargis (Loiret).

Homme de tempérament, j'aime m'investir pleinement dans tout ce que je fais.

Acteur et actif jai voulu realiser mon projet personnel en m installant dans le sud Est et c'est pour cela que j'ai intégré le magasin de leroy merlin Marseille.

Aujourd'hui je reste à l'écoute du marché sur un poste de direction avec l'envie de m'épanouir dans une entreprise qui possède les mêmes valeurs que moi et qui place l'homme au coeur de sa réussite.



Mes compétences :

Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

gestion des stocks

Back office