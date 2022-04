Gerald BITEGUE

Actuellement en stage de fin d’étude dans le domaine de la Logistique et Production Industrielle (Janvier 2017 – Juillet 2017), je souhaite compléter mes expériences de manière à enrichir mon expérience professionnelle. Je suis très intéressé par la Logistique et la Production Industrielle.



Lors de mon stage de fin d’étude, j’ai été recruté par la société pour laquelle j’exerce les fonctions de Stagiaire Production. Maîtrisant les compétences : Techniques de Gestion de production, Amélioration continue et Modélisation d'entreprise. Je suis organisé, impliqué dans mon travail et je possède un grand sens des responsabilités pour délivrer les résultats attendus.



Aujourd’hui, je souhaite évoluer vers un poste de Responsable de production et mettre à profit l’ensemble de mes compétences au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Electricité

Automatismes industriels

Informatique

Productique

Instrumentation

Modélisation

Planification

Gestion de projet

Ordonnancement

Oracle

Visual Basic for Applications

Turbo Pascal

TCP/IP

SQL

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Matlab

LabVIEW

LIST

Kanban

JavaScript

HTLM 5

Ethernet

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Assembler