Gérald BORDIER

A 44 ans, je dispose de plus de 20 ans d’expertise en conseil, formation, audit, stratégie, étude, assistance à maîtrise d'ouvrage, suivi de chantier et contrôle de performance sur des thématiques déchets, énergies et environnement.

J'ai crée mon bureau d'études en juillet 2012 et je travaille avec de nombreux partenaires. Je suis basé dans l'agglomération nantaise et interviens en régions Pays de la Loire, Bretagne, Centre, Poitou-Charentes et Ile de France.



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Ingénierie de projet

Conférencier

Management d'équipe

Management de projet

Formation professionnelle

Gestion des déchets

Environnement

Développement durable