Gérald BOUSQUET

Depuis mai 2018, directeur multi-sites : agence de Lille (17 collaborateurs – CA 2018 de 1,6M€HT) et de l’agence de Nancy (15 collaborateurs – CA 2018 de 2,1M€HT).



Optimiser l’organisation des 2 sites (objectif d’efficacité et d'économique) :



- Centralisation du planning

- Centralisation de la fonction administrative

- Ouverture prochainement d’une agence à Strasbourg

- Etude en cour pour ouvrir une agence à Reims

Depuis mars 2009 - Marchal Technologies Groupe AltéAd



Fort d'une expertise de 30 ans, Marchal Technologies assure toutes les prestations de logistique globale et offre des solutions logistiques novatrices clé en main issues de notre cœur de métier:



- la distribution et la manutention spécialisée d'équipement haute technologie et matériel sensible

- le transport d'œuvres d'art ainsi que la mise en place de structure monumentale

- la manutention et le levage

- le transfert administratif et industriel

- l'aménagement de site, l'installation de divers matériels et équipements. (site bancaire par ex)

- l'intégration et le stockage dans nos entrepôts



Nous sommes présents dans plusieurs secteurs d'activité : Médical, bancaire, art, coffre fort, génie climatique et électrique, télécom, arts graphiques



Postes occupés :



- Responsable d’exploitation de mars 2009 à mai 2010 sur l’agence de Toulouse

- Directeur de l’agence de Lille de mai 2010 à septembre 2015

- Directeur Développement Commercial à partir de septembre 2015 à décembre 2016(basé sur Lille)

- Directeur de l'agence de Lille depuis janvier 2017



2006 - 2008 ALCAN Packaging Glass Pharma (production flacons en verre 50 pers.) Liège (Belgique)



- Responsable Assurance Qualité/Progrès continu



Production de flacons et d’ampoules de verre pour le secteur pharmaceutique



1998 - 2006 Pechiney / ALCAN division Aluminium (production aluminium 250 pers.) Lannemezan



- Assistant Technique à la Vente/Responsable qualité fonderie

- Responsable Assurance Qualité du site/Responsable qualité produit

- Responsable Assurance Qualité du site



Production d’aluminium (électrolyse + fonderie) pour les secteurs de l’aéronautique, condensateur, emballage,..



1997 - 1998 Chambre de Commerce et d’Industrie (conseil) Rodez



- Chargé de mission industrie



1996 - 1997 PME fabrication gants de protection (confection gants de protection 7 pers.) Millau



- Responsable Assurance Qualité



FORMATIONS



2011 : Certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route

2007 : Diplôme de Green Belt

2004-2006 : Mastère de l’ESC Toulouse. Diplôme général Sup de Co

1996 : Diplôme d’Enseignement Supérieur Qualité (DESQ) – Chambre de Commerce et d’industrie de Rodez

1993 : BTS option productique au Lycée Louis Rascol (Tarn)



Mes compétences :

Capacité d'écoute

Méthodique

Organisation

Rigueur

Management

Direction de centre de profits

Développement commercial