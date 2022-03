Gérald Gémaux, hypnothérapeute, a crée Psyligne, un concept de remise en forme par l'hypnose, la chromothérapie énergétique, le modelage bien-être.



Il accompagne les personnes atteintes de stress, burn-out, dépression et également les personnes désireuses de changer de comportement (troubles de l'attachement affectif, troubles de la personnalité)...



Un accompagnement personnalisé pour une revalorisation de soi, une meilleure perception de l'image de soi, coaching et valorisation du parcours professionnel et personnel, coach de vie.



Deux cabinets d'hypnose forment Psyligne en collaboration avec Virginie Pagnier Hypnothérapeute.