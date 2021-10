Gerald GROLEAU

J’accompagne depuis plus de 15 ans les dirigeants d’entreprise en leur apportant la vision financière et sociale de l’entreprise grâce à mon écoute, mes analyses et mes propositions concrètes.



En tant que leader, facilitateur, et homme de confiance, je pilote d’une manière transversale de nombreuses missions opérationnelles d’ordre organisationnel, social, financier et stratégique au sein de PME / ETI ou groupe à taille humaine.



Mon credo est l’amélioration continue dans un contexte dynamique et collaboratif.



Mes qualités d’adaptation, de pragmatisme, et mon sens relationnel et humain me permettent d’être l’un des leaders dans un projet d’entreprise, et de contribuer à sa performance et à sa stratégie de croissance.



Mes compétences :

Système d'information

Gestion administrative

Organisation

Stratégie d'entreprise

Management

Conduite du changement

Gestion des ressources humaines

Finance d'entreprise

Ressources humaines