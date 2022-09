Gérald OLIVENCIA

Spécialiste du Numérique. Interventions sur l'e-reputation, l'identité numérique, le CV en ligne.

Consultant Informatique et Bureautique.

Études socio-économiques.

Bonne connaissance des secteurs privé et public.

Compétences :

- Collecte et analyse des données (économiques, statistiques, ...) pour les restituer en une information opérationnelle et stratégique d'aide à la décision

- Gestion de projet : Méthodologie / Mise en œuvre / Coordination déquipes

- Capacité à mener des entretiens pour des études qualitatives. Sens du relationnel

- Conception et gestion de base de données. Cartographie. Utilisation de SIG

- Maîtrise des outils informatique et bureautique

- Capacité dinitiative, force de proposition et autonomie

- Langues : Anglais opérationnel TOEIC 725 / Espagnol intermédiaire



Mes compétences :

Pilotage de projets

Animation de sessions d'informations

Identité numérique

E-réputation