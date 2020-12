Gérald PIERRON

Issu d'un MASTER en Electronique Electrotechnique et Automatique, j'ai voulu mettre mes compétences au service de ma passion première : l'automobile. J'ai logiquement terminé mon cursus universitaire par un stage et commencé ma carrière professionnelle dans ce secteur d'activité.



La crise touchant l'automobile en 2008/2009 m'a contraint de changer de secteur d'activité. J'ai donc décidé de rester dans le domaine du transport et tenter une reconversion réussie dans le monde du ferroviaire.



Après 6 ans passé à acquérir de l'expérience et développer mon réseau professionnel par le biais de mes missions, je me suis orienté vers du management de projet. Je suis actuellement Responsable d'affaires.