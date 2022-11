Gerald ROBLOT

Cadre expérimenté depuis 30 ans dans la grande distribution dont 10 années comme Responsable de Secteur tant sur l"alimentaire que le non-alimentaire. Je suis actuellement Responsable de Secteur sur 35 Magasins.

Homme de terrain, de nature volontaire et dynamique, mes connaissances en gestion et management m'offre une certaine expertise dans le domaine de la distribution



Mes compétences :

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Formation

Management

Écoute salarié

Communication

Gestion commerciale

Organisation du travail

Loyauté