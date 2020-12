Gérald SÉON

Professionnel du secteur automobile lié aux métiers de la réparation collision.

Interventions de conseil et accompagnement des entreprises un marché en constante évolution

 Développement des performances et marges opérationnelles

 Optimisation du potentiel de traitement et de productivité

 Pilotage des indicateurs et programmes d’amélioration continue

 Calibrage des flux et agencement des projets d’unités de production



Mes compétences :

Formation professionnelle

Etudes d'implantation d'atelier

Diagnostics de performance

Conseils en optimisation d'activité

Formation continue

Audits et certification

Expertise métiers carrosserie

Accompagnement individuel

Formation initiale