Géraldine CHAPURLAT

Avocate de formation, spécialisée dans l’action sociale et médico-sociale, la petite enfance et l'animation, j'ai acquis une solide connaissance de ces secteurs ; j' interviens comme consultante dans diverses institutions de l’action sociale et médico-sociale, pour lesquelles je conçois et anime régulièrement des modules de formation professionnelle.

Fondatrice de l’organisme de formation Formanéo, j'assure l’ingénierie de formation, anime une partie des formations proposées et m’entoure de collaborateurs pour compléter mes approches.



Mes compétences :

Action sociale

Conseil

Enfance

Formation

Formation action

Petite Enfance