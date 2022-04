Je travaille depuis plusieurs années pour des associations œuvrant dans le secteur social et médico-social.





Sérieuse et consciencieuse, j'aime le travail en équipe, les échanges et les questionnements qui mènent à l'amélioration du service, et au mieux être des personnes, et des usagers .Je m'investis complètement dans mes emplois.



J'ai travaillé comme éducatrice spécialisée, puis j'ai été adjointe de direction,puis chef de service. Je me suis intéressée au droit social, à la réglementation du secteur, la mise en adéquation avec certaines obligations. J'apprécie les postes à responsabilité, l'animation et l'encadrement d'équipe. L'un des aspects du management qui m'intéresse, est que chacun trouve intérêt et si possible plaisir à venir travailler. Je suis attentive à développer les compétences des salariés et la qualité de la mission pour la renommée de mon employeur, et le bien être des usagers.





Catherine MENGUY

menguy.cath@yahoo.fr



Mes compétences :

Animation d'équipe

Connaissances du secteur Médico Social

Gestion de projet