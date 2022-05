Patrice MENGUY

Professionnel de l'édition et du prépresse depuis vingt ans, de formation artistique classique et possédant une grande connaissance de la chaîne graphique, j'ai su adapter les différentes évolutions technologiques aux méthodes de travail, du montage bromure à la cire d'abeille jusqu'à la réalisation de sites Internet.



Je recherche un poste de Responsable de fabrication sur Paris et la proche banlieue, étant disponible immédiatement.



Mes compétences :

Communication

Édition

Graphisme

Imprimerie

PAO