Marie-Christine TOULOUSE

Bonjour,

Vous recherchez une collaboratrice motivée et expérimentée, Assistante de Direction, je suis habituée à travailler dans un contexte international à la fois exigeant et innovant.

Avec un bon niveau d'anglais, dotée d'un sens spontané pour les initiatives et parfaitement à l'aise avec des cadres dirigeants, mes différentes expériences professionnelles me permettent aujourd'hui une grande autonomie et une complète appréhension des responsabilités qui me sont confiées.





Mes compétences :

Bilingue français anglais