Géraldine LAURENT

Consultante en organisation et systèmes d'information, puis Directrice Projets et Qualité et DGA à l'OPAC Saône et Loire (110 Meuros de CA, 580 collaborateurs), j'ai mené les projets structurants et stratégiques qui ont permis à l'organisme d'évoluer vers une véritable entreprise de services : satisfaction client, politique commerciale, outils de pilotage, management



En 2018, j'ai conduit une démarche stratégique visant à refondre le modèle économique de l'entreprise suite à la loi de Finances 2018 (ponction de 8% du chiffre 'affaire par l'Etat), je participe maintenant à son déploiement en mode collaboratif et agile.



Mes compétences :

- Organisation

- Diagnostic

- Résolution de problèmes

- Management de la qualité

- Réflexions stratégiques

- Direction de projet

- Audit interne

- Accompagnement au changement

- Formation

- Management