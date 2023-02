Géraldine ROCHE

« Votre style votre apparence un investissement de soi essentiel ! »



• Une apparence et un style en conformité avec soi-même.

• Le reflet d’une image souhaitée.

• Confiance et affirmation de soi.

• Résultat immédiat.



D’un profil créatif, riche d’une formation de modéliste en industrie de l’habillement, et de 20 années d’expérience commerciale dont 15 dans le prêt-à-porter, je voue une passion à la mode et à l’esthétisme. Mon intérêt pour le développement personnel et le goût du bien-être m’orientent vers le Conseil en Image.



Aujourd’hui, Conseil et formatrice en image personnelle et professionnelle, j’accompagne les particuliers et les professionnels vers la valorisation de leur image, en cohérence avec leurs goûts, leur personnalité, leur morphologie et leurs objectifs.



« La mode se démode, le style jamais » disait Coco Chanel. Dans une société où 93% de l’attention est retenue par l’image et la voix (seulement 7% pour le message verbal – source APCE), nous comprenons l’importance de l’apparence. Loin de la simple transformation de la personne qu’impose le « Relooking », le conseil en image revendique une retranscription authentique de sa vraie personnalité. Il tend vers le bien être, le développement personnel, et prend en compte les goûts et les objectifs de la personne ».



Cette prestation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent donner une image d’eux même comme véritable reflet de leur personnalité.



• Perte de confiance en soi suite aux aléas de la vie.

• Besoin d’harmoniser son image avec un repositionnement ou objectif professionnel.

• Pour séduire, pour convaincre

• Pour mieux communiquer…avec soi, avec les autres.



Pour en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter directement au 06 74 49 74 66 ou par mail affairedimage@bygeraldineroche.fr



Mes compétences :

Animation d'équipe

Animation des ventes

Développement commercial

Gestion de la relation client

Vente en ligne

Création d'entreprise

Vente

Management

Créativité

Ecoute

Passion

bienveillance

Fiabilité

Dynamisme

Empathie