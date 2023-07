Geraldine ROUGIER

Géologue de formation, je m'intéresse à la gestion stratégique des ressources (fossiles, renouvelables, minières, eau...), mais aussi au recyclage, à l'écoconception et cycle de vie, et à la remédiation des sols pollués.

Actuellement étudiante en Master Spécialisé EnvIM à l'école des Mines de Paris (en partenariat avec INSA Lyon et Tsinghua University en Chine) je suis à la recherche d'une mission professionnelle de 6 mois, à partir de Mai 2017.



Mes compétences :

Interprétation sismique

Gocad

Modélisation 3D

ArcGIS

PetroMod

Move

Adobe Illustrator CS6

gestion de projet

management en environnement

acquisition et interprétation de données géologiqu