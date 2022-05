Romain FALCON

Bonjour,

Je suis ingenieur geotechnicien, diplome de l’universite de Nice Sophia Antipolis.

Mes competences dans le domaine de la geologie appliquee servent de facon quotidienne les secteurs du genie civil, du BTP et de l'energie.

Mes experiences combinees chez GEOTEC SA et APPUISOL Ingenierie m'ont rendu efficace dans la redaction des devis, des rapports d'etudes, des notes de calcul, des organisations de chantier et programmes de laboratoire.



Mes compétences :

TALREN

ArcGis

AutoCAD

Géologie

Géotechnique

Géophysique

Hydrogéologie

Diagnostic technique