Remi ROLLAND

ROLLAND Rémi

Expert-comptable et associé fondateur du cabinet Kontea situé à Lyon (6e) - 132 Rue Bossuet.



Jai le plaisir daccompagner des entrepreneurs dans tous types de secteur et plus particulièrement dans le domaine de limmobilier, notamment les marchands de biens.



Choix de la forme juridique, accompagnement sur la

fiscalité des opérations dachat revente (Exonération, TVA sur marge, TVA sur prix total), développement dactivité (holding, société filiale), financement.