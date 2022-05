Matilde HABOUZIT

Née au Puy en Velay (France), j’ai beaucoup voyage et j’ai vécu un an à l’étranger (Nouvelle Zélande et Amérique du sud). Flexible et organisée je suis capable de m’adapter à différente condition de vie et de travail.



J’ai obtenu un diplôme en ingénierie en Génie des Systèmes et de l’Innovation ainsi qu’un Master 2 en management et administration des entreprises. Au travers de ces formations, j’ai acquis des compétences et je suis capable de manager un projet, notamment des projets intégrants une dimension innovante. Je sais planifier, adapter, suivre et évaluer un projet, analyser les besoins et les rôles des différents acteurs, collecter et utiliser l’information. Je sais proposer des outils de travail et accompagner une équipe dans la réalisation d’actions.



Au travers de mes expériences professionnelles, j’ai pu travailler dans différents secteur d’activité. Je suis actuellement, consultante au programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ce poste me permet de faire le lien entre mes compétences d’ingénieur avec mon projet professionnel, travailler au sein d’une organisation internationale et contribuer au développement de communautés.



Actuellement à Genève, je suis à la recherche d’un poste qui me permet d’exprimer et de renforcer mes compétences acquises au cours de mes différentes expériences professionnelles. Je suis à la recherche d’opportunité de postes de gestion de projet sur le terrain. Je souhaite travailler en contact avec les populations défavorisées et contribuer au développement contribuer au développement des compétences de ces communautés.







Mes compétences :

Microsoft Office

Quality and improvement process

Innovation project management

Results management

Certification AFAV

Humanitarian mechnansims

Needs assessment

Collect and analysis of information

project management

Strategic marketing

Monitoring&Evaluation

Process management

Veille technologic

Team working

Early Recovery

Change management

Accounting