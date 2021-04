Après 36 ans passés au CREDIT LYONNAIS puis LCL ;

j'ai crée mon entreprise , GENIFRE TRANSACTIONS; après 2 années de développement en BRETAGNE et PAYS DE LOIRE , 12 collaborateurs et perfectionnement de notre approche, nous avons décidé de nous développer en franchise au niveau national.

Venez nous rejoindre dans un métier passionnant et motivant



Mes compétences :

Droiture