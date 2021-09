Gérard MAISONHAUTE

Ingénieur Arts et Métiers, j'ai managé de 30 à 70 salariés dans différents domaines de la chaudronnerie industrielle, la réparation de semi-remorques et d'automobiles ainsi que la production de pièces en plastique techniques pour l'industrie.

J'ai encadré des commerciaux dans la vente de produits techniques hydrauliques et pneumatiques.

J'ai toujours eu pour ambition de développer les structures dont j'avais la responsabilité, tant aux niveaux technique et organisationnel que dans la partie commerciale.

Je recherche un poste de direction de centre de profit, de filiale ou de société permettant de m'exprimer en toute autonomie sur les aspects suivants:

- Production, organisation, amélioration

- Développement commercial

- Gestion financière et du personnel

Je suis mobile sur la France entière.



Mes compétences :

Technique

Vente

Gestion

Animation d'équipe

Direction de centre de profit

Management de force de vente

Grands comptes

Organisation

Management de société

Double compétence technique et commerciale

Leadership