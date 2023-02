Gérard MUT

Après avoir dirigé une agence de surveillance physique, j'ai maintenant 20 ans de récréations et de pauses cafés avec mes stagiaires. Je suis passionné par l'andragogie, les méthodes d'enseignement.

J'interviens dans les domaines

- des métiers de la sécurité

- des intervenants à domicile

- de la prévention des risques industriels

- de la gestion de conflits

- de l'accueil et de la communication

- du management

J'adore les déplacements, la vie nomade, la nouveauté.

Je suis également chercheur associé au CNRS, responsable de projet en archéométallurgie dans le massif du Canigou.

Administrateur d'un forum (World War Helmets)



Mes compétences :

Accueil

aide a domicile

Archéologie

Formation Sécurité et Prévention

Gestion de conflits. Prévol.

Management

Risques Mécaniques, Electriques, Chimiques, Radiologiques.

Secourisme

Sécurité Routière (Intervenant Départemental en Sécurité Routière)

Musique : Trombone