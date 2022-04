Amélie MÉGRET

Bonjour à tous!



Je suis guide indépendant et cherche à élargir mon réseau social professionnel.

Je travaille aussi bien avec des groupes qu'avec des individuels, principalement dans le sud de la France..

J'espère que Viadeo m'aidera à établir des contacts parmi les professionnels du tourisme et les passionnés du patrimoine.



Allez donc voir mon site http://www.tourguidefrance.com , ou ma page Facebook http://www.facebook.com/amelie.megret.71 pour savoir à qui vous avez à faire!



N'hésitez pas à me contacter.



Amélie



Mes compétences :

Guide

Traduction