Gérard PELLEREY

Spécialiste de la Prévention des risques professionnels, de la sécurité incendie et de la sûreté pendant plus de 20 ans, fort d'expériences réussies au sein de groupes de renommée internationale, j'ai notamment contribué activement à l'amélioration des résultats sécurité du travail et incendie (avec l'implication de l'ensemble des collaborateurs de ces entreprises) et de la sûreté.

J'aime les rapports humains et insuffler le réflexe sécurité aux personnels avec qui je travaille ; sans oublier pour autant mes premières amours : l' encadrement technique, après un encadrement militaire ... et des études techniques supérieures.



"L'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent" (Léonard de Vinci)



Mes compétences :

Amélioration continue

Évaluation des risques

Management

Audit sécurité

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Sûreté