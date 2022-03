Germain LAROCHE

Durant les 11 dernières années, j'ai développé une expertise dans la réalisation

de sites et d'applications web dont 5 ans sur Drupal.



Conception et développement de sites et d’applications web

Analyse, expertise technique

Rédaction de cahiers des charges

Gestion de projet

Expert Drupal 7/8



Mes compétences :

MySQL

HTML

CSS

JQuery Mobile

PHP5

CSS3

PHP

JQuery

Postgresql

SQL Server

SEO = Search Engine Optimization

Zend framework

Prestashop

Wordpress

Symphony

Javascript

Drupal

Json

Web service

Photoshop

Html5

AJAX

ObjectiveC

IOS

Xcode

Langage c

C# .NET

Temps réel/embarqué

Assembleur MPC555 et 68000

API Sherlock