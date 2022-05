Sébastien LAROCHE

Directeur de projets et manager confirmé en relation client, lancement d'offres et transformation d'entreprise, possédant une double vision métier et systèmes d’information ◦ Plus de 12 années d’expérience dans la mise en œuvre de démarches structurantes pour l’entreprise : Définition d’une vision stratégique, recueil et analyse des besoins, élaboration des cahiers des charges, définition et mise en œuvre d’organisation, refonte et optimisation des processus, accompagnement des utilisateurs et conduite du changement, animation d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles



Mes compétences :

Gestion de programme

Gestion du changement

Relation client

Gestion de projet

CRM

Stratégie digitale