Sébastien LAROCHE

Bonjour.



En free-lance depuis 2005, j'ai crée le "Studio Graphique Pixpulp'" à Nantes. Une expérience complète qui m'a permis de découvrir toutes les facettes du métier d'infographiste/webdesigner. Tant au niveau commercial qu'en réalisation à proprement parlé.



J'ai pu acquérir de multiples compétences en tant que chef de projet : Démarchage, prises de rendez-vous, gestion et compréhension des demandes clients, établissement de devis, réalisation des commandes ainsi que le suivis et les mises à jour de celles-ci.



J'ai également pu développer mes compétences d'infographiste/webdesigner en travaillant sur différents logiciels : Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Indesign, AfterEffects, Première, Acrobat, HTML, PHP, CSS, Cinéma 4D, Blender, Audacity, Apophysis, ...



En parallèle je travaille à Nespresso, boutique de luxe, en tant que spécialiste café. Cette expérience, qui demande beaucoup de rigueur, me permet de comprendre l'intérêt d'un service de haute qualité. Elle m'apporte également une aisance relationnelle dans la communication.



Toujours en recherche d'idées originales ainsi que de nouvelles compétences, j'ai une grande soif d'apprendre toujours plus.



