Sébastien LAROCHE

Expertise, confidentialité, création, développement et qualité du suivi de mes clients privée HWNI ultra HNWI, prospection par recommandation.

fidélisation, négociation auprès d'une clientèle haut de gamme de particuliers.

administration d'enveloppes fiscales (banque et assurance).

Vente de supports financiers : monétaire, obligataire, actions.

Allocation et suivi d'actifs : sécurité, risque, rentabilité.

Audit, ventilation des comptes, optimisation fiscale et patrimoniale, réduction de la pression fiscale,

conseil en lois fiscales, rapatriement de fonds venant de l'étranger, etc.

Organisation et animation d’événementiels clients (particuliers et professionnels).

Mise en place d'un réseau de prescripteurs (avocats, notaires, agents immobiliers...).



Diagnostique patrimonial :

-optimisation fiscale,

-financière et juridique,

-Préparation à la retraite,

-protection du conjoint,

-transmission,

-placements,

-gestion privée, pôle gestion de fortune (transmission de patrimoine,isf,bouclier fiscal,cession

d'entreprises).



Commercialisation de:

PEA, comptes titres, FCPI IR et ISF, SCPI, FCP et OPCVM, Malraux, Monuments historiques,

scellier, LMNP, assurances-vie, capitalisation.



Mes compétences :

pratique de l’outil informatique