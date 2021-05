Gerome AGAPIT

Originaire du sud-ouest, c'est dans la Marine Nationale, à la table du commandant de la base de HOURTIN que j'entame une savoureuse carrière de Cuisinier.



La fréquentation de bonnes tables Bordelaises en tant que Chef de cuisine et maître d'apprentissage, renforçent l'idée que seul le respect du produit permet d'offrir une cuisine authentique conjuguée de créativité et d'esthétisme, l'objectif premier étant de satisfaire le convive.



Quelques curiosités océanes et antillaises, plus tard, une orientation pour faire partager une qualité culinaire accessible au plus grand nombre me détermine dans le choix d'intégrer la restauration collective, intégration effectuée dans le cadre d'une formation de responsable de collectivité option cuisine gestion à l'Institut rurale de la Loire St Etienne.

Intégration réussie car j'exerce la fonction de Responsable Qualité dans une cuisine centrale 3800 repas/jour qui me permet d'implémenter le contenu de la norme ISO 9001 avec succès puisque l'organisation obtiendra la certification en juillet 2008 et la maintiendra sur deux cycles.



La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, porte une exigence de structuration de l'Action Sociale afin que les CCAS, dans leur organisation, respectent le principe de l'Amélioration Continue, valorisent les performances et managent les risques, eu égard aux Parties Intéressées. C'est dans le cadre du CCAS que désormais, mon action conseil en prévention Hygiène et Sécurité, Qualité du pôle 3ème âge, se situe ;



Outre une réalisation personnelle valorisante, je retiens à travers les étapes de cette vie professionnelle, un enrichissement certain lié à la qualité des relations et des réalisations.



Je privilégie une évolution professionnelle orientée vers l'écoute, le management participatif, la formation, la formalisation et la mise en oeuvre du management des connaissances en Qualité Hygiène Sécurité pour la mise en situation de succès des équipes et organisations.