Gervais RANDRIANANTENAINA

Je possède 14 ans d'expérience dans le domaine aéronautique sur différents continents et différents avions (pistons, turbo-propulseurs et turbo-réacteurs):

* 7000 heures total-5000 heures JAR/FAR-25 - 1500 heures JAR/FAR-23

* LVO, PBN

* ELP ICAO Level 6

* Types majeurs: A-330/350, A-320, CRJ-200/900, Q400, BE90/99/100

* Licences: EASA (France), Canada, FAA



Je suis, par ailleurs Ingénieur en Science des Matériaux et passionne par les Tests Aéronautiques et les progrès technologiques dans le domaine de l'aérospatiale.