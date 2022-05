Nicolas LECLERCQ

10 ans d'expertise et passionné par les nouvelles technologies (web, mobile, solutions digitales) pour mettre l'innovation au service du Client. Cette passion m'a permis la réussite de plusieurs projets dans les domaines du E-commerce et du retail (visite virtuelle, showroom interactif, mannequin virtuel, borne interactive, miroir magique en réalité augmentée).



PROJET :

Conduire les phases stratégiques d'un projet digital vers son succès client par des technologies innovantes, de la conception à la livraison finale en passant par du management d'équipe technique et créative.

En veille constante sur les nouvelles technologies et usages.



MES COMPETENCES :

• Intervention en phase d’avant-vente (traduire les besoins Client et chiffrages)

• Rédaction du cahier des charges fonctionnelles (UX/UI) et maquettages

• Gestion de projets en maîtrise d’ouvrage (MOA)

• Suivi des plannings et rentabilité des projets

• Organisez les tests et recettages

• Suivi relation Client

• Management (jusqu’à 10 personnes)

• Méthode AGILE

• Veille technologique et concurrentielle



RECOMPENSE :

En 2010, Prix de la meilleure technologie au salon E-Commerce Paris

Réalité Augmentée pour un site e-marchand, permettant de prévisualiser les produits 3D directement sur sa propre photo (bonne échelle, bonne perspective)



Mes compétences :

Réalité augmentée

Advertainment

Conduite de projet

Visite virtuelle 360

Adobe Photoshop CS5

Unity 3D

Adobe Premiere

Méthode agile

Adobe Flash CS6

Oculus

E-commerce

Axure

Commerce Connecté

Gestion de la production

Management d'équipes

Gamification

Satisfaction Client

Veille technologique

UI : User interface design

UX : User experience

HTML