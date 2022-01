Après un début dans une unité commerciale de 400 m², 3 agrandissements successifs en ont fait la plus grande surface de sport et mode de la région de fougères, dabord avec une enseigne "Technicien du sport" puis premier "Twinner" de France, puis "SPORT 2000" le point de vente a été poussé à 1700 m² aujourd'hui convoité par Le centre Leclerc et tenté par de nouveaux challenges et de nouveaux horizons comme la formation.... la gestion et l'optimisation d'Unité Commerciale...