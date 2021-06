Ghaieth BEN HAMOUDA

Je suis un ingénieur en sciences de l'eau avec un mastère en "Land & Water Resources Management" et un doctorat en "Sciences Agronomiques et Alimentaires". J'ai une honorable expérience dans l'hydraulique et les sciences agricoles. Actuellement, je suis consultant pour la FAO, travaillant sur l'objectif du développement durable n°6 "Eau propre et assainissement", et plus précisément, sur les deux indicateurs 6.4.1 et 6.4.2 de l'efficience de l'utilisation de l'eau et du stress hydrique, respectivement.



Au cours de mes études, mes différents stages et mon expérience professionnelle en Tunisie, en Italie et en Malaisie, j'ai travaillé individuellement et en équipe, dans différentes conditions de travail et dans un environnement multiculturel. J'étais également un coordinateur de projet bénévole pour une entreprise sociale et environnementale Tunisienne "Acacias For All". Je suis toujours ouvert à de nouvelles opportunités dans les secteurs de lalimentation en eau potable, laménagement hydro-agricole, lirrigation, la conservation des eaux et du sol et la protection contre les inondations.