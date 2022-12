Ghislain CONTET

Après 9 ans d'expériences professionnelles, j'ai acquis la conviction profonde qu'il est possible de s'épanouir dans le lieu professionnel.

L'apprentissage de compétences et d'aptitudes, la participation à un projet d'entreprise, l'appartenance à une communauté,... sont, à mon sens, des marqueurs forts et structurants.



Animé par cette conviction, je veux contribuer par mon action à aider chaque individu à s'accomplir dans l'exercice de son talent ; aider au développement des énergies renouvelables sur le territoire français ; ainsi qu'à une bonne gestion de nos réseau électriques de distribution et de transport.



Ma passion dans l'investissement immobilier et produits financiers en tout genre me permet également de rencontrer des acteurs dans divers domaines d'activités et m'oblige à sortir de ma zone de confort du quotidien. Cette diversité dans mes centres d'intérêt me permet également de transmettre ma Passion des Sciences Humaines et du Dépassement de soi.



Si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter.

Téléphone : 07 50 70 34 29

Mail : contet.ghislain@gmail.com





Mes compétences : Management - Gestion de projet - Gestion budgétaire - Raccordement clients HTA - Solidworks - PowerFactory - Autodesk Inventor - AutoCAD - Détection incendie - Nucléaire